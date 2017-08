Böller zum Start des Neusser Bürger-Schützenfests

Mit Böllerschüssen hat am Samstag (26.08.2017) in Neuss das traditionsreiche Bürger-Schützenfest begonnen. Bis zu einer halben Million Besucher werden zu dem viertägigen Fest mit Jahrmarkt erwartet. In den verschiedenen Umzügen des mit Abstand größten Schützenfests in Nordrhein-Westfalen marschieren und reiten etwa 7.700 uniformierte Schützen und Musiker.

Täglicher Umzug in historischen Uniformen

Bis zum Ende des Traditionsfestes am Dienstag ziehen Schützen und Musiker jeden Tag in ihren historischen Uniformen durch Neuss. Etwa 2.000 Musiker und über 5.700 Schützen sind dann unterwegs.

Das Volks- und Heimatfest wird seit 1823 gefeiert; im Wesentlichen nehmen daran nur Schützen aus der Stadt teil. Das Bürger-Schützenfest ist der wichtigste Termin im städtischen Festkalender.

Betonsperren zur Terrorabwehr

Zur Terrorabwehr setzt die Stadt während der Umzüge mobile Sperren ein. Lastwagen versperren die zum Zugweg führenden Straßen. Am Gelände der Kirmes wurden Betonsperren aufgebaut.

Eigens geschulte Böller-Schützen

Nach einem tödlichen Unfall mit einer Kanone vor zwei Jahren im Sauerland war das traditionelle Böllern zu Beginn des Festes aus Sicherheitsgründen auf die weiter entfernte Rennbahn verlegt worden. In diesem Jahr wurden die mit Schwarzpulver bestückten Kanonen durch eigens ausgebildete Mitarbeiter des Ordnungsamts wieder nahe der Innenstadt gezündet.

