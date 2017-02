Schermbecker Hundezüchterinnen vor Gericht

Mutter und Tochter hatten sie völlig verwahrlosen lassen, so der Vorwurf.

Die Hunde - überwiegend Malteser - wurden im März des vergangenen Jahres von Polizei und Mitarbeitern des Veterinäramtes befreit. Die meisten waren in einem katastrophalen Zustand, zehn Tiere starben kurz darauf. Die anderen wurden in einem Tierheim aufgepäppelt und gesund gepflegt. Dann wurden sie an Interessenten vermittelt.

Malteser-Hunde aus verwahrloster Zucht

Bis auf 20 Hunde haben inzwischen alle ein neues Zuhause gefunden. Die Züchterinnen können laut Tierschutzgesetz mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden.

Stand: 10.02.2017, 07:37