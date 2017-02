Schauspielerin Kerstin Gähte gestorben

Kerstin Gähte begann als Theater-Schauspielerin in ihrer Heimat Düsseldorf und Hannover. Sieben Jahre lang war Gähte dann zum Beispiel in der WDR-Produktion "Die Anrheiner" und zwei Jahre in der ARD-Serie "Sturm der Liebe" zu sehen.

Die traurige Nachricht veröffentlichten ihr Ehemann und ihr Sohn am Mittwochabend (02.02.2017) auf Facebook: " Liebe Freunde, leider muss ich Euch mitteilen, dass unsere geliebte Kerstin von uns gegangen ist. ", ist dort zu lesen. Die Schauspielerin litt seit circa zwei Jahren an Krebs.

Stand: 03.02.2017, 14:33