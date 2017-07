Russische Konzertreise gestoppt: Kölner TÜV legt Orchesterbus still

Die Polizei hat am Montagabend (10.07.2017) das Sankt Petersburger Kammerorchester auf seiner Konzertreise durch Europa in Köln gestoppt. Die russischen Musiker waren in einem maroden Reisebus unterwegs. Experten der Polizei entdeckten am Reisebus Schäden an der Bremsanlage, fehlende Radmuttern und reichlich Rost an der Karosserie. Prüfer des TÜV legten das Fahrzeug still. Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil ihnen aufgefallen war, dass an dem Bus teilweise Radbolzen fehlten. Der Bus musste zur Untersuchung zum TÜV.

Reisebus war bereits tausende Kilometer unterwegs

Die etwa 40 Musiker und ihr Dirigent mussten die Fahrt zu ihrem nächsten Auftritt in Kleinbussen und in privaten Autos eines Konzertveranstalters fortsetzen. Die Musiker wunderten sich, dass sie nicht mit ihrem Bus weiterfahren durften, so die Beobachtung der Polizei. Denn sie seien mit diesem Bus schon viele Tausend Kilometer quer durch Europa gereist.

Konzert in Leichlingen geplant

Nach eigenen Angaben wollten sie in Leichlingen ein Konzert geben. Auch der Dirigent wunderte sich über die Aktion der Polizei. Denn nach seinen Angaben waren die Musiker mit dem Bus von Sankt Petersburg bis nach Frankreich gefahren. Dort hatten sie mehrere Konzerte gegeben. Auf der mehrere Tausend Kilometer langen Reise mit dem Bus habe es kein einziges Problem gegeben, sagten die Musiker. Jetzt wollten sie ihre Konzerttournee in Deutschland fortsetzen. Unklar ist, ob der Bus repariert werden kann oder ob er vollständig stillgelegt wird.

