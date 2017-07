Dort, wo im vergangenen Jahr eine Indoor-Bahn stand, lädt in diesem Jahr die Olympia-Bahn aus München zur Fahrt durch fünf Loopings ein. Wenn in Düsseldorf die Kirmes am 23. Juli zu Ende geht, startet schon bald darauf die zweite große Kirmes in NRW mit mehreren Millionen Besuchern – die Cranger Kirmes beginnt am 3. August.