Rheinkirmes mit Neuheiten und noch mehr Sicherheit

„Das Beste kommt zum Schluss“, freut sich Kirmes-Architekt Thomas König mit Blick auf die vielen Großevents, die Düsseldorf in den vergangenen Wochen bereits gesehen hat. Am Freitagabend (14.07.2017) wird wieder die laut Veranstalter „größte Kirmes am Rhein“ auf den Rheinwiesen eröffnet.

Kirmes-Architekt Thomas König

In den kommenden zehn Tagen werden bis zu vier Millionen Besucher auf dem Festgelände erwartet. Mit einigen neuen Attraktionen und zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen will König die Feierlichkeiten wieder zu einer „Kirmes für die ganze Familie“ machen.

Neue rasante Fahrgeschäfte

Eine Neuheit 2017 ist zum Beispiel „Mr. Gravity“: Ein Karussell, das die Schwerkraft aufheben soll, indem die Besucher in 20 Metern Höhe in verschiedene Himmelsrichtungen gewirbelt werden. Premiere hat diesem Jahr auch die interaktive Abenteuerbahn „LaserPix“, in der im Dunklen per Laserpistole auf hundert bewegliche Ziele geschossen werden kann.

In den "Gravity"-Sitzen soll die Schwerkraft nicht gelten

Mit dem „Racing Coaster“ ist erstmals auch eine Kinderachterbahn auf der Kirmes vertreten. Und die Berg- und Talbahn „Petersburger Schlittenfahrt“ kehrt am Nordeingang als Klassiker auf die Düsseldorfer Rheinwiesen zurück. Neben vielen Fahr- und Nostalgiegeschäften sei bei mehr als 300 Schaustellern auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt, so König.

Verstärkte Sicherheitsvorkehrungen

Die Sicherheitsvorkehrungen spielen für eines der größten Volksfeste in NRW in diesem Jahr wieder eine große Rolle. Erstmals werden an den Zufahrten zum Kirmesgelände große Fahrzeugsperren errichtet. Die sollen verhindern, dass Fahrzeuge ungehindert in die Besuchermenge rasen können. Auch die Polizei will in diesem Jahr ihre Präsenz verstärken. „In Spitzenzeiten werden bis zu 300 Beamte in Uniform sowie Zivilkräfte rund um die Festwiese im Einsatz sein“, erklärt Polizeidirektor Jürgen Bielor. Es gebe aber bislang keinerlei Hinweise auf mögliche Anschläge. Darüber hinaus seien in den vergangenen Jahren angesichts der großen Besuchermassen nur wenige Straftaten passiert.

Bis zu 300 Beamte in Uniform sind auf der Kirmes unterwegs

„Wir wollen die Sicherheitsmaßnahmen nicht so nach außen kehren, denn die Kirmes soll seinen Charakter als friedliches Familienfest behalten“, ergänzt Kirmes-Architekt Thomas König. Die Sperren durch Schaustellerfahrzeuge würden deshalb bunt geschmückt. Die gesamten Sicherheitskosten schätzt König auf rund 100.000 Euro. Zusatzkosten sollen durch Eigenleistungen der Schausteller gedeckt werden, zum Beispiel durch das Bereitstellen von Sperrmaterial.

Besucher sollten mit dem ÖPNV anreisen

Kirmes-Besuchern wird dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Düsseldorfer Rheinbahn hat 800 Mitarbeiter zusätzlich im Einsatz und fährt bis in die Nacht in verkürztem Takt. Die Organisatoren bieten außerdem einen Bus-Shuttle von den Messeparkplätzen an. Mit der Kirmes-Fähre können Besucher von der Altstadt aus über den Rhein auf die Festwiese gelangen.

Die Rheinbahn fährt in verkürztem Takt

In unmittelbarer Nähe des Kirmesgeländes gebe es keine Parkplätze, betont die Polizei. Die angrenzenden Wohngebiete in Ober- und Niederkassel werden ebenso wie der Kaiser-Wilhelm-Ring unter der Oberkasseler Brücke für den Autoverkehr gesperrt. Anwohner können jedoch nach einer Zufahrtskontrolle durch das Ordnungsamt passieren. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt über 200 Falschparker abgeschleppt.