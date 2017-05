Bonner Rhein in Flammen: Die Highlights

Von Lucia Windhausen

Zum 31. Mal feierte Bonn und die Region das Traditionsfest "Rhein in Flammen". Mehr als 100.000 Besucher sind in die Rheinaue gepilgert - besonders um das bekannte Großfeuerwerk am Abend vom Boden aus zu bestaunen.