Rhein in Flammen: 100.000 in Bonn erwartet

Zum 31. Mal feiern Bonn und die Region am Wochenende das Traditions-Event "Rhein in Flammen". Mehr als 100.000 Besucher werden in der Rheinaue erwartet - besonders zum Großfeuerwerk am Samstagabend (06.05.2017) wird es besonders voll. Eine Herausforderung für Veranstalter und Sicherheitskräfte.

Feuerwerk und Flotte: Am Himmel und auf dem Rhein wird es voll

Das Feuerwerk ist jedes Jahr spektakulär

Das Großfeuerwerk startet am Samstag um 23.15 Uhr. In diesem Jahr dreht sich das Feuerwerk um die Hippie-Bewegung und das Thema Flower Power. Rund 800 Bengalfeuer und fünf weitere Feuerwerke werden den Nachthimmel über Bonn und der Umgebung erleuchten.

Voll wird es nicht nur am Himmel, sondern auch auf dem Rhein: eine Flotte von knapp 50 Schiffen wird von Linz nach Bonn unterwegs sein.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, haben sich Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr akribisch vorbereitet. Sogar die Möglichkeit eines terroristischen Anschlags spielten bei der Planung eine Rolle – auch wenn es keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung gibt.

Die Polizei wird mit einem Großaufgebot rund um die Rheinauen unterwegs sein. Einlasskontrollen gibt es zwar nicht – man werde aber auch Personen und Taschen kontrollieren, so die Polizei. Die hat im Vorfeld 64 Betretungsverbote für bekannte Unruhestifter ausgesprochen. Auf dem Rhein sorgt die Wasserschutzpolizei für Ordnung, die am Samstagabend mit zehn Booten auf dem von ihr abgesperrten Rheinabschnitt zur Stelle sein wird.

Drei Tage Festival mit 40 Bands

Nicht nur Feuerwerk bietet Rhein in Flammen

Das Programm in den Rheinauen lässt sich sehen. "Wir haben das bislang teuerste Rhein in Flammen organisiert; drei Tage Festival mit 40 Bands und DJs, spektakulären Fahrgeschäften und natürlich dem Feuerwerk" , sagt Veranstalter Jürgen Harder zufrieden.

Veranstalter rät: mit Bus und Bahn anreisen

Aufgrund der riesigen Andrangs, etlicher Straßensperren und weniger Parkplätze rund um das Gelände empfiehlt der Veranstalter mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Rund 190 Busse und alle Stadtbahnen werden im Einsatz sein. Nach Angaben der Stadtwerke werden die Stadtbahnlinien 16 und 66 werden außerhalb des normalen Zehnminutentakts fahren. Bei den Bussen werden die Linien 610 und 611 sowie die Nachtbusse verstärkt unterwegs sein, und es wird eine Sonderlinie E nach Bad Godesberg geben.

Familientag am Sonntag

Zehntausende Besucher kommen in die Bonner Rheinauen

Am Sonntag endet die Großveranstaltung traditionell mit einem Familientag. Der Markt öffnet an diesem Tag bereits um 11 Uhr. Familien und Kindern wird zwischen 12 und 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel und Spaß geboten. Die Hauptbühne verwandelt sich an diesem Tag zu einer "Mitmachbühne" für die kleinen Gäste.

Stand: 06.05.2017, 13:00