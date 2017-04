Feuerwehr hilft bei zwei Geburten

Am Samstag (22.04.2017) wurde die Besatzung eines Rettungswagens gleich zweimal in kurzer Zeit zu Hochschwangeren gerufen, bei denen die Wehen schon eingesetzt haben. Als die Helfer eintrafen, waren die Geburten laut Feuerwehr jeweils so weit fortgeschritten, dass ein Transport ins Krankenhaus nicht mehr möglich war.

Die Rettungskräfte alarmierten den Notarzt und unterstützen ihn fachmännisch bei den Geburten. Die beiden Mütter brachten beide jeweils eine gesunde Tochter zur Welt.

In Deutschland kommen nach einer Studie weniger als zwei Prozent der Kinder per Hausgeburt zur Welt.

Stand: 23.04.2017, 11:58