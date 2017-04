30-Jähriger schlägt in Bonn drei Rentner krankenhausreif

An der Stadtbahnhaltestelle Oberkassel Süd in Bonn hat am Sonntagnachmittag (30.04.2016) ein 30 Jahre alter Mann drei Senioren so heftig attackiert, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Der genaue Tathergang ist noch unklar. Eines der Opfer hatte den Mann offenbar an der Haltestelle angesprochen. Davon fühlte sich der 30-Jährige so provoziert, dass er unvermittelt auf die 70- bis 80-Jährigen mit den Fäusten einschlug. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

