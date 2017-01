Raubüberfall auf Taxi-Fahrer: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Bonn: Nach dem brutalen Raubüberfall auf einen Taxi-Fahrer hat die Polizei den Hauptverdächtigen wieder laufen lassen. Beamte hatten den 35-Jährigen gestern unmittelbar am Tatort festgenommen. Heute gehen die Ermittler nicht mehr davon aus, dass er der Fahrgast ist, der den Taxi-Fahrer mit einem Messer am Hals verletzt hat. Der Mann habe ein Alibi, so ein Polizeisprecher. Das Opfer, ein 46-jähriger Mann, schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.