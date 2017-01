Ratinger Prinzenpaar trifft Angela Merkel

Das Karnevals-Prinzenpaar aus Ratingen trifft am Montag (23.01.2017) Bundeskanzlerin Angela Merkel. Prinz Samuel und Prinzessin Jacinta vertreten das Land NRW beim traditionellen närrischen Empfang im Bundeskanzleramt. Die beiden stammen aus Kamerun und sind sie eines der ersten Prinzenpaare mit afrikanischen Wurzeln bundesweit.

Die Ratinger haben das ungewöhnliche Paar bislang sehr positiv aufgenommen, erzählt Samuel: " Alles ist gut gelaufen. Alle wissen, Prinz Samuel der erste kommt und Prinzessin Jacinta, die erste kommt. Und die freuen sich, das Prinzenpaar zu sehen, und mit uns natürlich zu reden und sich auszutauschen. Also es läuft eigentlich super, besser hätten wir es uns nicht vorstellen können. "

Das Prinzenpaar will seine Botschaft der gelungenen Integration am Montag (23.01.2017) auch an Kanzlerin Merkel weitergeben.