Aachen - Karlspreisverleihung wird von 50 Veranstaltungen begleitet

Insgesamt 50 Veranstaltungen sind geplant - zum Beispiel Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Vorträge und Podiumsdiskussionen. Da geht es um die aktuelle Europapolitik, besonders natürlich um Großbritannien und Europa.

Auch die pro-europäische Intiative Pulse of Europe, die jeden Sonntag auch in Aachen viele auf den Katschhof zieht, ist dabei. Und zum Karlpreis selber in vier Wochen gibt es dann ein großes zweitägiges Open-Air-Fest in der Innenstadt - mit viel Live-Musik.

Am Himmelfahrtstag, 25. Mai, wird Prof. Timothy Garton Ash mit dem Internationalen Karlspreis zu Aachen ausgezeichnet. Er wird geehrt als großer englischer Europäer, der mit Leidenschaft und intellektueller Schärfe den Weg der EU begleite und kommentiere, heißt es in der Begründung des Karlspreisdirektoriums.

Stand: 24.04.2017, 12:13