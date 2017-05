QR-Code fehlerhaft: Technischer Fehler bei Briefwahlanträgen in Bonn

Betroffen sind offenbar verschiedene Kommunen in NRW . Nach Angaben der Stadt Bonn wurde den Antragstellern zwar automatisch eine Bestätigung erteilt, tatsächlich wurde in einigen Fällen der Antrag bei den betroffenen Kommunen aber nicht eingespielt. Wer in dieser Zeit die Unterlagen für die Briefwahl beantragt hat und bisher keine erhalten hat, soll sich bei der Stadt Bonn melden - oder am Wahltag persönlich zur Wahlurne kommen.

Die Wahlbehörde ist nach Hinweisen von Bonnerinnen und Bonnern auf das Propblem aufmerksam geworden. Auf die Abwicklung des QR -Code-Scan-Vorgangs hat die Stadt Bonn nach eigenen Angaben keinen Einfluss. Briefwahlunterlagen können noch bis zum 12. Mai beantragt werden.

Stand: 03.05.2017, 13:02