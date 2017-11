Tatort Rolltreppe: Trickdiebe in Köln vor Gericht

Vor dem Kölner Landgericht müssen sich von Donnerstag an (16.11.2017) sechs mutmaßliche Trickdiebe verantworten. Sie sollen vor allem ältere Menschen auf Rolltreppen bedrängt und bestohlen haben. Die mutmaßlichen Täter umstellten ihre Opfer, um den Diebstahl vor anderen Passanten zu verberegen. Die Anklage wirft ihnen schweren Bandendiebstahl vor. Vorgeworfen werden ihnen Taschendiebstähle nicht nur in Köln. Sie sollen auch in Bonn, Düsseldorf und Berlin Diebstähle begangen haben.

Diebe immer gemeinsam unterwegs

Taschendieb

Die Angeklagten sollen in einigen Fällen den Not-Halt an Rolltreppen ausgelöst und ihre Opfer umstellt haben. Während einige Täter ablenkten, hatte ein weiterer Täter Handtaschen und Taschen geöffnet, Geldbörsen und Handy gestohlen. Es sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Skrupelloses Vorgehen

Die Angeklagten waren laut Staatsanwaltschaft in Teams unterwegs und suchten sich ihre Opfer gezielt aus, sagte die Staatsanwältin zum Beginn des Prozesses. Unter den Opfern ist laut Anklage auch ein Mann, der mit einem Rollator unterwegs war. In Köln-Deutz bemerkte ein Mann, dass ihm das Portemonnaie aus der Tasche gezogen wurde. Als er den Täter versuchte zu stellen, soll ein Angeklagter dem Mann gegen die Stirn geschlagen und verletzt haben.

Kreditkarte samt PIN entwendet

In einem anderen Fall fanden die Täter in einem gestohlenen Portemonnaie eine Kreditkarte und einen Zettel, auf dem die PIN -Nummer stand. Die Täter hoben damit fast 1.700 Euro an einem Automaten ab.

Für den Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt.

Stand: 16.11.2017, 13:21