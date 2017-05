Quartett soll Familienvater in Waldbröl erschlagen haben

Zum Prozessauftakt am Dienstag (02.05.2017) vor dem Landgericht Bonn zeigten sich die vier Angeklagten (19, 20, 21 und 35 Jahre alt) zurückhaltend. Einer hat die Tat sogar schon weitestgehend gestanden. Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Sie sollen einen 40-jährigen Familienvater Anfang September vergangenen Jahres in Waldbröl im Oberbergischen Kreis so brutal zusammengeschlagen haben, dass der wenige Tage später seinen Verletzungen erlag und starb.

Vorsatz " Flüchtlinge jagen "

Es muss eine regelrechte Gewaltorgie gewesen sein. Die vier Angeklagten waren am späten Abend des 1. Septembers 2016 laut Anklage "aufgeputscht" in der Waldbröler Innenstadt unterwegs, weil sie - so der Vorwurf - " Jagd auf Flüchtlinge machen wollten ". Angeblich, so erklärt es einer der Angeklagten, nachdem Flüchtlinge einem Mädchen nachgestellt hätten.

Jagdszenen in Waldbröl

Die vier Angeklagten im Gerichtssaal

Die Ermittler haben den Abend dank vieler Zeugenaussagen gut rekonstruieren können. Bevor die vier Angeklagten loszogen, trafen sie sich demnach bei einem von ihnen, um zu trinken. Mit Alkohol im Blut sollen sie dann durch die Waldbröler Innenstadt gezogen sein, um Flüchtlinge zu suchen und " aufzumischen ". Offenbar waren sie bewaffnet: unter anderem mit Baseballschläger und Schlagring.

Flüchtlinge wehrten sich

Tatsächlich trafen sie auf Flüchtlinge. Es kam zum ersten Handgemenge. Aber die Flüchtlinge wehrten sich und konnten entkommen. Für die vier Angeklagten ging die Jagd weiter. Offenbar schlugen sie mindestens einen weiteren Mann blutig, bevor sie auf den 40-jährigen Familienvater Klaus B. auf einem Parkplatz in der Nähe des Busbahnhofs trafen.

Täter und Opfer kannten sich

Das Opfer Klaus B.

Die vier Angeklagten kannten Klaus B. offenbar. Nur wenige Tage zuvor soll es schon einmal Streit gegeben haben. Klaus B. hat - wie auch alle Angeklagten - osteuropäische Wurzeln. Er wurde in Kasachstan geboren. Offenbar war er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Ermittler fanden heraus: auch Klaus B. war betrunken. Es kam zum Streit, zur Schlägerei. Doch warum daraus ein regelrechter Blutrausch wurde, das ist bislang unklar.

Unfassbare Brutalität

Laut Anklage schlug der 19-Jährige zuerst zu. Dann machten auch die anderen mit, der Baseballschläger kam zum Einsatz. Auch als Klaus B. schon schwer verletzt am Boden lag, ließen sie nicht von ihm ab. Der 40-Jährige versuchte noch zu entkommen, doch die vier ließen ihn nicht und traten weiter auf ihn ein. Klaus B. erlitt einen Schädelbruch und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Neun Tage später starb er im Krankenhaus. Er hinterließ zwei Kinder und seine Ehefrau.

Kinder traumatisiert

Rechtsanwältin Christina Dissmann vertritt die Familie von Klaus B.

Rechtsanwältin Christina Dissmann vertritt die Familie als Nebenkläger im Prozess und erklärt, dass die Kinder noch immer traumatisiert sind, vor allem wegen der unfassbaren Brutalität: "Die Frau sagte zu mir, ich kann überhaupt nicht fassen, wie konnten die Täter weiterhin auf ihn einschlagen, als er schon lange am Boden lag? Und immer wieder versuchte, sich aufzuraffen, um zu gehen. Immer wieder sind sie auf ihn los und haben ihn zusammengeschlagen. Das ist halt das Schwierige."

Bei einer Verurteilung drohen den Angeklagten lange Haftstrafen. Die Richter haben zum Auftakt heute klargestellt, dass auch eine schwerere Anklage in Frage kommt: Gemeinschaftlicher Todschlag. Das würde bedeuten, dass das Strafmaß höher ausfallen könnte als beim bisherigen Anklagepunkt. Das Urteil wird für Ende Juni erwartet.