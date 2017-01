Prozessauftakt in Bonn im Fall Niklas P.

Kaum ein Ereignis im vergangenen Jahr hat die Menschen so entsetzt und aufgewühlt wie der gewaltsame Tod des 17-jährigen Niklas. Nicht nur in Bonn und Bad Godesberg. Niklas starb, nachdem er am 6. Mai mitten in Bad Godesberg nachts brutal attackiert wurde. Er starb kurz darauf im Krankenhaus. Am Freitag, (20.01.2017) beginnt am Bonner Landgericht der Prozess gegen zwei junge Männer. Einer soll Niklas getötet haben, der andere ist als Mittäter angeklagt.

Gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge

Es wird vermutlich ein reiner Indizienprozess werden. Geständnisse liegen nicht vor. Im Gegenteil: beide Beschuldigte streiten die Tat vehement ab. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Der mittlerweile 21-jährige mutmaßliche Haupttäter muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge verantworten - nicht wegen Totschlags. Grund: bei der Autopsie der Leiche hatte der Gerichtsmediziner eine Vorerkrankung in Niklas Hirn entdeckt. So führte offenbar schon beim ersten Faustschlag des Angreifers die Vorschädigung eines Blutgefäßes zu Niklas Tod.