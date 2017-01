Frau aus Ratingen wegen Auftragsmordes vor Gericht

Ihr Mann war im Dezember 2015 in der Karibik im Alter von 56 Jahren getötet worden. Der Ratinger wurde in einem Auto bei Puerto Plata in der Dominikanischen Republik erschossen. Laut Anklage hatte die Frau für umgerechnet 2000 Euro einen Killer angeheuert.