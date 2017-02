Niklas-Prozess: Hauptverdächtiger wird schwer belastet

Mit der Befragung eines Hauptbelastungszeugen ist am Bonner Landgericht der Prozess um den zu Tode verprügelten Niklas fortgesetzt worden. Der Zeuge ist Schüler und war Teil der Freundesgruppe, mit der Niklas in der Tatnacht unterwegs war. Der Hauptverdächtige Walid S. habe auf Niklas eingeprügelt, so die Aussage des Zeugen. Später trat er Niklas gegen den Kopf. So eindeutig war bislang noch keine Aussage im Prozess um den Tod des 17-jährigen Niklas.

Detaillierte Schilderung der Tatnacht

Immer noch wird am Tatort an Niklas gedacht.

Der Zeuge schilderte am Mittwoch, wie es aus seiner Sicht zu dem Angriff kam: Demnach habe eine Gruppe von fünf jungen Männern in Bad Godesberg herumgelungert. Die Freunde rund um Niklas wollten ihnen ausweichen. Nach Angaben des Hauptbelastungzeugen pöbelten die jungen Männer Niklas und seine Freunde dann grundlos an.

Niklas fragte einen der Männer, was er denn wolle. Daraufhin schlug Walid S. zu und Niklas ging sofort zu Boden. " Wie jemand, der sich auf's Bett fallen lässt ", sagte Niklas Freund aus. Er wollte den mutmaßlichen Täter noch von Niklas wegziehen. Doch dann trat er ihm mit voller Wucht gegen den Kopf.

Entsetzen im Gerichtssaal

Im Gerichtssaal machte sich nach der Aussage am Mittwoch Entsetzen breit. Niklas Mutter, die als Nebenklägerin auftritt, schluckte und versuchte, nicht zu weinen. Der Hauptangeklagte Walid S. wirkte nervös. Bereits vor einer Woche waren Zeugen aus der Tatnacht vernommen worden. Sie konnten den Angeklagten nicht zweifelsfrei wiedererkennen.