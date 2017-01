Düsseldorf: Noch kein Urteil gegen Musiklehrer

Im Berufungsprozess gegen einen wegen Freiheitsberaubung verurteilten Musiklehrer aus Kaarst müssen 19 weitere Zeugen gehört werden. Das Landgericht hat am Montag (23.01.2017) erfolglos die Einstellung des Verfahrens gegen den 50-Jährigen Pädagogen angeregt.

Zur Begründung fand der Richter deutliche Worte. Der Sachverhalt sei "nicht dazu geeignet, von einem Strafgericht entschieden zu werden", sagte der Richter. Und fügte hinzu: "Wohin soll das führen, dass bald Schüler nicht mehr nur gegen ihre Noten, sondern auch gegen den Unterrichtsstil klagen?"

Die Staatsanwältin lehnte eine Einstellung des Verfahrens ohne Geldauflage für den Musiklehrer jedoch ab. Sie will dem 50-Jährigen "sein Fehlverhalten" nicht folgenlos durchgehen lassen.

Anklage lautet auf Freiheitsberaubung

Der Musiklehrer hatte Ende April 2015 zwei damals elf- und zwölfjährige Schüler im Klassenraum festgehalten. Laut Anklage habe er die Sechstklässler nicht aus dem Raum lassen wollen, ehe sie keine Strafarbeit erledigt hätten. Den Jüngeren soll er zudem in den Bauch gestoßen haben. Für die Staatsanwältin ein klarer Fall von Freiheitsberaubung und fahrlässiger Körperverletzung.

Dem widerspricht der Realschullehrer vehement. Er habe sich damals mit einem Stuhl in den Türrahmen gesetzt, weil er die schriftlichen Arbeiten der Schüler kontrolliert einsammeln wollte. Einige Schüler hätten den Unterricht massiv gestört. Der 12-Jährige rief per Handy die Polizei an.

Die rückte mit vier Beamten in der Kaarster Realschule an. Sie sollen am nächsten Verhandlungstag genauso als Zeugen gehört werden, wie zwei Lehrer und ein Sozialarbeiter der Schule und zwölf ehemalige Schüler der 6. Klasse.

Lehrer lehnte Vergleich ab

Der Fall hätte übrigens längst erledigt sein können. Die Staatsanwältin hatte dem Musiklehrer ganz am Anfang angeboten, das Verfahren gegen Zahlung von 350 Euro an das Düsseldorfer Kinderhospiz Regenbogenland einzustellen. Doch das hatte der Lehrer abgelehnt. Er hält sich für unschuldig.