Neuer Anlauf gegen den Tagebau Hambach

Wenn Andreas Büttgen abends die Fenster öffnet, dann kann er sie schon hören: Die Bagger im Tagebau Hambach. Der Versicherungskaufmann wohnt in Kerpen Buir bei Köln. Zwischen seinem Haus und den Braunkohlebaggern sind es nur noch wenige Kilometer - und ein alter Wald, der so genannte Hambacher Forst.

Im Hambacher Forst werden weitere Bäume gefällt.

Um den Tagebau wie geplant bis kurz vor Buir voranzutreiben, sollen zwischen 2020 und 2030 fast alle Bäume gerodet werden. „Dann gucken wir direkt auf ein 440 Meter großes Loch, wo fast die komplette Innenstadt von Köln reinpasst und das ist so unvorstellbar aberwitzig, also das ist einfach schrecklich“, sagt der 50-Jährige.Mit seiner Bürgerinitiative "Buirer für Buir" unterstützt Andreas Büttgen zwei neue Klagen des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Der will den Hambacher Forst retten und damit auch den Tagebau stoppen.

Hambacher Wald soll Schutzgebiet werden

Den erneuten juristischen Anlauf der Naturschützer gegen die Braunkohle macht ein neues Gesetz möglich. Seit dem Sommer können Verbände ohne Einschränkung vor Gericht ziehen, wenn sie ganz allgemein Nachteile für die Natur befürchten. Nach Einschätzung des BUND erfüllt der Wald zwischen Kerpen und Düren alle Kriterien für die Ausweisung als europäisches Naturschutzgebiet mit etwa 140 streng geschützten Tierarten, wie der Bechstein Fledermaus oder dem Mittelspecht.

Das sei schon ein Kerngebiet des Natur- und des Biotopschutzes hier in der niederrheinischen Bucht und darüber hinaus, sagt Dirk Jansen vom nordrheinwestfälischen Landesverband des BUND in Düsseldorf. Doch die dafür vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung sei nie durchgeführt worden, klagt der BUND. Daher verstoße das Abholzen des Waldes und damit auch die Genehmigung des Landes NRW für das Vorantreiben des Tagebaus Hambach gegen europäisches Umweltrecht.

RWE hält Genehmigungen für rechtssicher

Braunkohle-Kraftwerk in Bergheim-Niederaussem

Mit der Klage gegen das Land Nordrhein-Westfalen beantragen die Naturschützer auch die Aufhebung des derzeit geltenden Hauptbetriebsplanes, der die Rodungen regelt. Von dem ehemals rund 4.100 Hektar großen Eichen- und Hainbuchenwald sind mittlerweile mehr als 90 Prozent gerodet worden. Auf dieser Fläche wird bereits Braunkohle abgebaggert. Der Eigentümer des Waldes, der Essener Energiekonzern RWE, besteht auf den Weiterbetrieb des Tagebaus Hambach.

In den kommenden 20 bis 25 Jahren will der Tagebaubetreiber pro Jahr bis zu 40 Millionen Tonnen Braunkohle fördern. Die Kohle wird in den rheinischen Kraftwerken Neurath und Niederaussem für die Erzeugung von Strom gebraucht. Aufgrund der bereits erteilten Genehmigungen sieht das Unternehmen daher auch kein Verhandlungspotential mehr.

Mahnwachen für den Hambacher Wald

Für den Vormittag haben mehrere Umweltgruppen Protestaktionen für den Erhalt des Hambacher Forstes angekündigt Das im Rheinischen Revier verankerte Bündnis gegen Braunkohle hat zu einer Mahnwache vor dem Verwaltungsgericht aufgerufen. Das Bündnis fordert damit einen sofortigen Rodungsstopp im Hambacher Wald. Auch zahlreiche Braunkohlegegner aus dem Rhein-Erft Kreis und dem Kreis Düren werden erwartet.

Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung hat RWE zugesichert, das weitere Abholzen des umstrittenen Waldes auszusetzen. Ob das Kölner Verwaltungsgericht jedoch heute zu einer Entscheidung kommt sei noch vollkommen offen, heißt es aus Justizkreisen