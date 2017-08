Protestaktionen der Umweltaktivisten

L19 blockiert

Bei Erkelenz haben Tagebaugegner in Höhe des Klimacamps die L 19 blockiert. Dutzende Personen sitzen nach Angaben der Aachener Polizei dort auf der Fahrbahn. Die Landstraße ist die Verbindung zwischen dem Autobahnkreuz Jackerath und der Stadt Erkelenz. In Höhe des Klimacamps - etwa auf der Hälfte der Strecke - stauen sich in beide Richtungen die Fahrzeuge. Polizisten sind dort im Einsatz.

Braunkohlebagger besetzt

Im Tagebau Inden besetzen 13 Braunkohlegegner einen Bagger

Am Morgen besetzten 13 Umweltaktivisten im Tagebau Inden einen Bagger. Die Polizei konnte die sieben Männer und sechs Frauen nach kurzer Zeit wieder vom Bagger holen. RWE schaltete den Bagger bei der Protestaktion sofort ab. Sicherheit habe oberste Priorität, begründete ein RWE-Sprecher die Abschaltung. Das Unternehmen will die Aktion strafrechtlich verfolgen. Alles Weitere sei Sache der Polizei, sagte der Sprecher.

Mit weiteren Aktionen wird gerechnet

Polizisten holten die Aktivisten wieder vom Bagger

Rund um das Klimacamp in Erkelenz hat die Polizei Straßenkontrollen eingerichtet. Vereinzelt werden Personalien von Braunkohlegegnern aufgenommen. Berittene Polizisten sind hier ebenso unterwegs wie Polizeikräfte in Mannschaftswagen. In den sozialen Netzwerken haben die verschiedenen Aktionsgruppen angekündigt, sich auf den Weg nach Garzweiler zu machen, um den Tagebau zu besetzen.

Die Aktivisten haben bis zum Sonntag (27.08.2017) neben legalem Protest weitere sogenannte Aktionen des zivilen Ungehorsams angekündigt. Dabei wollen sie technische Infrastruktur wie Schienen, Zufahrten oder Bagger blockieren. Es sind aber auch friedliche Protestaktionen wie eine Menschenkette geplant.