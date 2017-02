In Frankfurt und in Freiburg treffen sich die überzeugten Europäer bereits wöchentlich an einem zentralen Platz. Am Sonntag (05.02.2017) will die Bürgerinitiative nun erstmalig in Köln auf die Straße gegen. Eine Kundgebung ist für 14.00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz geplant. Wie viele Menschen kommen werden, vermag Daniel Röder, Mitbegründer der Initiative, nicht sagen. 150 bis 300 Teilnehmer habe man angemeldet. " Das muss sich erst einmal etablieren. In Frankfurt kommen mittlerweile 800 bis 900 Teilnehmer" , so Röder gegenüber dem WDR. Mit dabei seien erfahrungsgemäß alte und junge Menschen - " von Alt-68ern über die Freiheitlichen bis zu Konservativen ."

Geplant sei in Köln eine Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen, aber auch ein "offenes Mikrofon" und - wenn genug Teilnehmer zusammenkommen - auch eine Menschenkette.

US -Wahl als Auslöser

Einen Tag nach der US-Wahl von Donald Trump hatten zwei Frankfurter im November 2016 die Bürgerbewegung gegründet. Sie tauften sie "Pulse of Europe" (Puls Europas), weil sie für ein starkes demokratisches Europa auf die Straße gehen wollten. Dem ersten Aufruf per E-Mail im Bekanntenkreis folgten damals 200 Menschen, so Röder.

Mittlerweile wurde ein Verein gegründet und ein Onlineauftritt realisiert. " Nach Brexitvotum und Trump können wir aber nicht in Schockstarre verharren ", heißt es dort. Die Initiatoren haben nach eigenen Angaben vor allem die Wahlen in den Niederlanden und Frankreich im Frühjahr im Blick - " aus unserer Sicht die Schicksalswahlen für die Europäische Union ", so Gründer Daniel Röder. Bis zu den beiden Wahlen in den Nachbarländern wollen die überzeugten Europäer weiter auf die Straße gehen.

Glaube an die Grundidee der Europäischen Union

Als Bürgerbewegung sei man überzeugt, dass die Mehrzahl der Menschen an die Grundidee der Europäischen Union und ihre Reformierbarkeit glaube und sie nicht nationalistischen Tendenzen opfern wolle. " Es geht um nichts Geringeres als die Bewahrung eines Bündnisses zur Sicherung des Friedens und zur Gewährleistung von individueller Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit ", heißt es auf der Facebookseite der Veranstalter.

" Viele Leute sind in dem lange stabilen System behäbig geworden ", sagt Röder. " Wir waren am Anfang aber auch ein bisschen vorsichtig, wollten uns nicht vereinnahmen lassen und einen breiten Konsens herstellen ." Inzwischen spreche der Verein auch die Studierendenvertretungen der Hochschulen und einige Gewerkschaften an. Mehrere Kirchengemeinden, die Jüdische Gemeinde sowie deutsch-türkische und deutsch-griechische Freundeskreise hätten die Kundgebungen auch schon unterstützt.

Stand: 05.02.2017, 10:32