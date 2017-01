Der rheinische Präses Manfred Rekowski hat am Sonntag (08.01.2017) zum Auftakt der Landessynode dazu aufgerufen, sich etwa nach dem Terroranschlag in Berlin nicht von Angst lähmen zu lassen. " Wir werden diese Ängste nicht bedienen. Sie sollen uns in unserem Handeln nicht bestimmen und erst recht nicht lähmen ", appellierte der Kirchenmann an die Gläubigen. Statt Gewalt mit Gegengewalt zu beantworten, sollten Christen das überraschende Angebot der Gewaltlosigkeit wagen. Statt die Grenzen aus Furcht dicht zu machen, sollten die Menschen gerecht teilen.

Ministerpräsidentin Kraft beim Eröffnungsgottesdienst

Am Eröffnungsgottesdienst hatten neben Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck weitere Vertreter der Ökumene, darunter der alt-katholische Bischof Matthias Ring, sowie die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ( SPD ) teilgenommen. Noch bis zum Freitag tagen die 210 Mitglieder des Kirchenparlaments im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr. Mit 2,6 Millionen Mitgliedern ist die rheinische Kirche die zweitgrößte evangelische Landeskirche in Deutschland.

Stand: 08.01.2017, 17:13