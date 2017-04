Realschule in Erftstadt unter Polizeischutz

Darin wurde für den heutigen Mittwoch eine Straftat in der Realschule angekündigt. Was in dem Schreiben genau stand, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Schule und Polizei haben die Drohung sehr ernst genommen. Die Schulleitung informierte daraufhin die Eltern. Die konnten selbst entscheiden, ob sie ihr Kind in die Schule schicken wollten.

Nach Angaben der Polizei kamen nur 40 von insgesamt 600 Schüler zum Unterricht. Alle, die dennoch in die Schule kamen, wurden am Eingang kontrolliert. Während der Pausen blieben die Schüler in den Klassen, der Sportunterricht fiel ganz aus. Streifenwagen sicherten das Schulgelände bis zum Schulschluss.