NRW-Polizei: Besser kein Karneval für Flüchtlinge

Die nordrhein-westfälische Polizei hat Flüchtlingseinrichtungen des Landes im Regierungsbezirk Köln davon abgeraten, Ausflüge zu Karnevalsveranstaltungen für ihre Bewohner zu organisieren. Das berichtet der Kölner Flüchtlingsrat in einer Pressemitteilung vom Freitag (03.02.2017).

In einer E-Mail bewertet das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste ( LZPD ) solche Ausflüge als " eher kritisch ". Im Amtsdeutsch heißt es weiter: So werde " das massierte Auftreten" von Flüchtlingen und Asylbewerbern bei Karnevalsveranstaltungen verstärkt. Dies könne in der Bevölkerung zu "unerwünschten Wechselwirkungen" führen.

"Karneval bietet beste Integrationschancen"

Flüchtlingsräte in Köln und Leverkusen kritisierten dieses Vorgehen als rassistisch. Die Polizei müsse den Schutz aller Teilnehmer bei Karnevalsveranstaltungen gewährleisten. Ein solcher Schutz sei mit Sonderbehandlungen vermeintlich " anders " Aussehender nicht zu erreichen.