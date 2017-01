Tödlicher Unfall am Bonner Polizeipräsidium

Am Bonner Polizeipräsidium hat sich am Donnerstagnachmittag (26.01.2017) ein tödlicher Unfall ereignet. Laut Polizei wollte ein Beamter (28) mit seinem Mannschaftswagen auf das Gelände des Präsidiums fahren. Beim Abbiegen übersah er eine 57-jährige Fußgängerin und erfasste sie. Obwohl ein Sanitäter, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, sofort erste Hilfe leistete, starb die Frau noch an der Unfallstelle.

Die Unfall-Ursache ist noch unklar. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der Beamte am Steuer des Einsatzfahrzeuges von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde und die Fußgängerin deshalb übersehen hat.



Stand: 26.01.2017, 17:29