Polizei fängt Ziege auf der A3

Tierischer Einsatz auf der A3: In der Nähe des Autobahnkreuzes Bonn/Siegburg musste die Polizei am Dienstagabend (07.02.2017) eine Ziege festnehmen. Das Tier war offensichtlich ausgebüxt und auf die Fahrbahn in Richtung Frankfurt gelaufen.

Verkehrsteilnehmer konnten glücklicherweise rechtzeitig bremsen und die Feuerwehr rufen. Polizisten konnten die Ziege schließlich mit einer Schlinge einfangen. In einem Polizei-Bulli brachten Beamte die Ziege vorübergehend in eine Wildtier-Station nach Hennef.

Stand: 07.02.2017, 21:07