NRW: Polizeiproteste für mehr Geld

So auch in Wuppertal: Rund 40 Bedienstete der Polizei wollen hier an der Aktion "Aktiv in der Mittagspause - 30 Minuten für mehr Geld!" teilnehmen. Akute Einsätze seien aber nicht gefährdet - die gehen vor.

Zu der Landesweiten Aktion aufgerufen haben die Gewerkschaft der Polizei, Verdi und die GEW. An diesem Tag beginnt in Potsdam die zweite Runde der Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem sechs Prozent mehr Geld.

Stand: 30.01.2017, 07:57