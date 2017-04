Plädoyers im Niklas-Prozess in Bonn

Dünne Beweislage

Die Anklage im Niklas-Verfahren stützt sich unter anderem auf eine Jacke, die bei dem Angeklagten gefunden wurde. Daran fanden sich Blutsspuren von Opfer Niklas. Entscheidend ist aber, wer die Jacke zur Tatzeit getragen hat. Und den Nachweis, dass es der Angeklagte war, konnte die Anklage nicht erbringen.

Video starten, abbrechen mit Escape Mögliche Wende im Prozess Niklas P. | Lokalzeit aus Bonn | 24.03.2017 | 02:29 Min. | Verfügbar bis 24.03.2018 | WDR

Urteil am 3. Mai

Seit zehn Monaten sitzt der 21-Jährige jetzt in Haft. Die Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe hatte dort mit ihm gesprochen. Ohne Drogen und Alkohol im Blut sei er ein sympathischer, freundlicher junger Mann. Sei hochintelligent und habe klare Ziele, was seine Ausbildung angehe. Gewalt aber spiele eine große Rolle in seinem Leben. Folge seiner traumatischen Erlebnisse in seiner Kindheit. Er wisse, dass er leicht reizbar sei und zu Gewalt neige. Daran müsse er arbeiten, wenn er wieder in Freiheit sei. Das könnte schon bald der Fall sein.

Stand: 25.04.2017, 06:00