Mann aus dem brennenden Fahrzeug auf A4 gerettet

Um 3.27 Uhr war der Unfallfahrer am Samstag (04.02.2017) auf der A4 bei Köln unterwegs, als er laut Polizeiangaben einen Lastwagen rammte. " Nach dem Aufprall krachte er erst links gegen die Mittelleitplanke und kam dann am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Dort fing der Wagen dann Feuer ", sagte ein Polizeisprecher dem WDR .

Mögliche Beifahrer mit Wämebildkamera gesucht

Der Lastwagenfahrer habe den Unfall bemerkt, aber erst 200 Meter weiter anhalten können, um zu Hilfe zu eilen. Gemeinsam mit einem anderen Zeugen rettete er den leicht verletzten Fahrer aus seinem brennenden Fahrzeug.

Der 22-jährige Pkw -Fahrer sei stark alkoholisiert gewesen, so die Polizei. Er habe beim Eintreffen der Polizei angegeben, dass sich noch weitere Personen in dem Fahrzeug befunden hatten. Daraufhin hatte die Feuerwehr mit Wärmebildkameras die Umgebung um den Unfallort abgesucht. Auch in nahen Hotels wurde erfolglos nach Personen gesucht. Die Zeugen hatten hingegen ausgesagt, dass der Fahrer allein im Fahrzeug gesessen habe. Der kam in ein Krankenhaus. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt.

Stand: 04.02.2017, 10:46