Kölner Opernsanierung kann deutlich teurer werden

Noch sei es nicht sicher, ob sich die Sanierung tatsächlich verschieben werde, betont die Baustellenleitung, man wolle sich aber nicht nachsagen lassen, nicht rechtzeitig vor den zusätzlichen Kosten gewarnt zu haben. Derzeit wird die Planung für die Sanierung überarbeitet.

Erst in diesem Sommer soll feststehen, wann die Eröffnung stattfinden kann. Wahrscheinlich werde das erst in ein paar Jahren der Fall sein. Das bedeutet dann auch deutlich steigende Kosten, unter anderem müsste das Staatenhaus in Köln-Deutz länger für die Oper angemietet werden. Bei den jetzt genannten 364 Millionen Euro Gesamtkosten werde es also wahrscheinlich nicht bleiben.