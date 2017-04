Düsseldorf: Prozess-Beginn gegen IS-Aussteiger

Der 23-jährige Medizinstudent Anil O. hatte sich nach eigener Aussage in Syrien der Terrormiliz IS angeschlossen, war dann geschockt geflohen und ist seitdem Kronzeuge gegen Islamisten in ganz Deutschland.

Radikalisierung im Hinterzimmer

Der Deutsch-Türke und Einser-Abiturient hat ausgepackt und erzählt, wie er im Hinterzimmer eines Duisburger Reisebüros und einer Dortmunder Koranschule radikalisiert wurde. Dann sei er zu dem Prediger Abu Walaa geschickt worden, der für die Behörden der wichtigste Unterstützer des "Islamischen Staats" in Deutschland ist.

Kronzeuge im Tempel-Anschlag

Über Abu Walaa sei er nach Syrien geschleust worden, sagt der Medizinstudent. Er hat als Kronzeuge auch einen der mutmaßlichen Sikh-Tempel-Attentäter in Essen belastet.

