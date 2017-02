Niklas-Prozess: Zeuge wurde massiv bedroht

Und das 29-jährige Opfer belastet Roman W. schwer. Im Zeugenstand beschreibt er am Freitag (03.02.2017) den Richtern, wie der Beschuldigte ihn zusammen mit einem Bekannten in der Nacht vom 11. September in Bonn geschlagen und getreten hat.

Junger Mann brutal zusammen geschlagen

"Ich war im Nachtbus auf dem Weg zu meinen Eltern. W. hat gesagt, dass er mit mir sprechen müsste. Er hat mich mit seinem Freund in die Mitte genommen und ich musste aussteigen." Auf der Straße sollen ihn beide als "Verräter" und "Zinker" beschimpft und dann auf ihn eingeschlagen und getreten haben.

Beschuldigter soll Zeugen gedroht haben

Der Tatort in Bad Godesberg

"Erwähne nie wieder meinen Namen bei der Polizei" , soll Roman W. gedroht haben. Hintergrund: Unmittelbar nach dem tödlichen Angriff auf Niklas hat der Zeuge möglicherweise Roman W. in der Nähe des Tatortes gesehen – und das auch der Polizei erzählt. Er sei mit Bekannten eine Straße in Bonn entlang gegangen, als ihm und einem Freund eine Gruppe entgegen gekommen sei – und zwar kurz nach der Attacke auf Niklas, berichtet der 29-jährige Zeuge. Einer der Männer habe gesagt "Geht nicht dahin, da sind Bullen" . Bei der Polizei gab er später an, er sei sich zwar nicht sicher, meine aber, damals Roman W. erkannt zu haben.

Zeugen verweigern die Aussage

Außerdem wollten die Richter heute zwei weitere Zeugen vernehmen. Auch sie sollen Zeugen der Körperverletzungen sein, die den beiden Angeklagten neben dem Angriff auf Niklas vorgeworfen werden. Doch im Zeugenstand verweigern beide die Aussage. Wie schon die Polizei in ihren Ermittlungen im Fall Niklas stößt auch das Gericht auf eine Mauer des Schweigens.

Nächste Woche geht es um die tödliche Attacke auf Niklas

Die Gedenkstätte für Niklas

Kommenden Mittwoch (08.02.2017) wird der Prozess fortgesetzt. Dann geht es planmäßig um den Kernvorwurf des Verfahrens: die tödliche Attacke auf Niklas am 7. Mai 2016 in Bad Godesberg. Die Bonner Staatsanwaltschaft wirft dem Hauptangeklagten Walid W. vor, Niklas auf der Straße mit einem Faustschlag niedergestreckt und ihm gegen den Kopf getreten zu haben. Der Schüler war wenige Tage später gestorben. Der 21 Jahre alte Beschuldigte bestreitet die Tat.