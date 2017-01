Tour durch Europa: New Yorker Philharmoniker kommen nach NRW

Die New Yorker Philharmoniker gehen zum letzten Mal unter Leitung ihres Chefdirigenten Alan Gilbert auf Tour in Europa und machen dabei auch in NRW Station. Das teilten sie am Donnerstag (26.01.2017) mit.

Die Tour vom 23. März bis 7. April 2017 führe nach Düsseldorf (25. März) und Essen (26. März). Außerdem machen die New Yorker Philharmoniker in der Elbphilharmonie in Hamburg sowie in London, Kopenhagen, Luxemburg, Antwerpen, Budapest und Wien Station.

Gilbert räumt seinen Posten zur Saison 2018/2019

Gilbert wird seinen Posten zur Saison 2018/2019 räumen und an den niederländischen Dirigenten Jaap van Zweden (56) abgeben. Eine der größten Herausforderungen seiner Amtszeit dürfte eine aufwändige Renovierung der Spielstätte der New Yorker Philharmoniker im Lincoln Center ab 2019 werden, während der das Orchester voraussichtlich für zwei Spielzeiten in einem Ausweichquartier auftreten muss.

Stand: 26.01.2017, 16:52