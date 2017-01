Gaudi beim Düsseldorfer Neujahrsschwimmen

Flipper darf mit in den Rhein

Einige Schwimmer tragen hawaiianische Baströckchen, andere haben knallblaue Perücken auf dem Kopf, auch Teufels-Kostüme werden gesichtet. Manche steigen auf aufblasbare Gummitieren ins kalte Nass. Für viele ist das Neujahrsschwimmen eine Art Happening.

Aber die bunten Aufmachungen täuschen nicht darüber hinweg: Hier sind nur Profis am Start. Sie alle sind Einsatz-Taucher oder Strömungsretter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG ). Und sie zeigen jedes Jahr im Januar ihre Einsatzfähigkeit, wollen den Bürgern demonstrieren, dass sie an allen Tagen und zu allen Jahreszeiten einsatzfähig sind. Und: Es ist ausdrücklich kein Wettschwimmen.

Schwierige Bedingungen

Die äußeren Bedingungen sind zum Fürchten: Die Lufttemperaturen am Startpunkt unterhalb der Rheinkniebrücke liegen knapp über der Frostgrenze. Das trübe Wasser ist unwesentlich wärmer. Obwohl alle einen wärmenden Neoprenanzug, Flossen und Taucherbrillen tragen, warnt der erfahrene Taucher Ali Lange vor dem Start: "Viele überschätzen sich bei dieser Witterung, da treten immer mal wieder Krämpfe auf. Andere bekommen einen Kälteschock." Deswegen, so der 76-jährige DLRG-Tauchausbilder, seien die Einsatzboote immer dabei.

Schlimmeres ist zum Glück noch nie passiert. Es ist bereits die 52. Auflage des Winterschwimmens und Lange hat kein einziges Mal gefehlt.

Von der Kniebrücke zum Löricker Yachthafen

Schwimmer am Fuß der Tonhalle

Je nach Kondition und Trainingszustand brauchen die Schwimmer 40 bis 60 Minuten für die Strecke stromabwärts bis zum Löricker Yachthafen, der im Fachjargon nur "Paradieshafen" heißt. Gerade das letzte Stück ist nicht einfach zu bewältigen, weil es gegen die Strömung hinein in den Hafen geht. Da müssen die Schwimmer ordentlich mit ihren Flossen wedeln.

Da ist es gut, vorher ordentlich trainiert zu haben. Und Überwindung kostet es sie alle, sich in die frostigen Rheinfluten zu stürzen. Mitmachen dürfen alle ab 12 Jahren. Sie brauchen aber zumindest das so genannte "Schnorchelabzeichen", mit dem sie ihre Tauchtauglichkeit unter Beweis gestellt haben. Und die Teilnehmer müssen gesund sein.

Übung für die DLRG

Begleitboot der DLRG

Das Neujahrsschwimmen ist nicht nur ein Happening für die Teilnehmer. Es ist auch eine gute Übung für die DLRG. Denn beim Neujahrsschwimmen kommen alle zum Einsatz: Die Schwimmer, die Taucher, die Rettungsboote, die Funker und die Wagenbesatzungen. Und all das muss harmonieren.

Ein gutes Training für den Ernstfall. Dass gerade die DLRG im Sommer immer wieder davor warnt, im Rhein zu baden und jetzt selbst ein Schwimmen organisiert, finden die Organisatoren nicht schlimm.

Teilnehmer bekommt eine Medaille als Erinnerung