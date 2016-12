Neue A57-Brücke bei Dormagen: Ende der Baustelle in Sicht

Wie schlimm ist und war es für die Autofahrer?

Tempo 60 auf der Behelfsbrücke

Zu Zeiten der Vollsperrung im Frühjahr 2012 mussten Autofahrer gute Nerven haben. Da gab es vor allem viel Verkehr auf der parallel verlaufenden B9. Über sie wurde der Verkehr nämlich umgeleitet. Betroffen waren täglich Zehntausende Auto- und Lasterfahrer. Aktuell dürfen sie zwar nur mit Tempo 60 über die Behelfsbrücken rollen, aber der Verkehr fließt. "Die Verkehrslage ist rund um die Brücke recht unauffällig." Das gelte nach wie vor, sagt Frank Schewe vom WDR Verkehrsstudio.

Was war 2012 an der A57-Brücke passiert?

Unter der Autobahn waren am 14.02.2012 Plastikrohre in Brand gesetzt worden. Starker Rauch entwickelte sich unter der Autobahnbrücke und nahm den Autofahrern in der Nacht die Sicht. Sechs Laster und 15 Autos fuhren ineinander. Ein Mensch starb, 13 wurden verletzt, zwei davon schwer. Durch die Hitze des Brandes wurde die Brücke so stark beschädigt, dass sie nicht mehr befahren werden konnte. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.