Leverkusener Brücke: Baustart erst später?

Mit so genannten Rechtsschutzverfahren beim Bundesverwaltungsgericht wollen Anwohner und Bürgerinitiativen den Baubeginn der neuen Leverkusener Brücke verhindern. Das Bundesverwaltungsgericht hat Straßen.NRW gebeten, keine Bauarbeiten zu starten, bis über diese Rechtsschutzverfahren entschieden ist.

Verzögert Brutzeit Baubeginn?

Straßen.NRW läuft allerdings die Zeit davon. Denn bis spätestens Ende Februar müssen sämtliche Bäume auf der geplanten Trasse der Brücke abgeholzt sein. Danach beginnt die Vogelbrut-Periode, in der bis Ende September Bäume und Büsche unter Schutz stehen. Die Rodung würde dann acht Monate später beginnen als vorgesehen und den gesamten Baubeginn verzögern.

Bau unter Zeitdruck

Heute (Montag 09.01.2017) endet die Frist für die Begründung der Klagen gegen die Leverkusener Brücke. Bürgerinitiativen hatten in der Vergangenheit mehrere Klagen gegen den Neubau eingereicht. Die Juristen von Straßen.NRW wollen die Klagen so rasch wie möglich lesen und dann entscheiden, was der Landesbetrieb unternehmen soll, um die Verzögerung der Bauarbeiten zu verhindern. Im Laufe der Woche will Straßen.NRW bekannt geben, welche Schritt eingeleitet werden sollen.

Hält die marode Brücke durch?

Stahlkonstruktion der Leverkusener Brücke ist marode