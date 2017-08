Kölner Musikfestival mit Stars und Newcomern

Beim 14. c/o Pop-Festival in Köln treten vom 16. bis zum 20. August 2017 rund 160 Bands in verschiedenen Konzerthallen, Clubs und Bars im Zentrum Kölns auf. "Uns ist gelungen, dass quasi alles, was in Deutschland gerade als Upcoming-Band am Kommen ist, bei uns auftritt. Das ist auch unser Anspruch ", sagte Geschäftsführer Norbert Oberhaus.

Geheimtipps und Chart-Könige

Mit dabei: AnnenMayKantereit

Zum Programm gehören Geheimtipps wie Noga Erez oder Tash Sultana, aber auch Chart-Könige wie die Band AnnenMayKantereit, die in Köln ein Heimspiel hat. Ihr Debütalbum schoss im vergangenen Jahr auf Platz eins.