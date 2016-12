Schwerer Motorradunfall auf der A57

Auf der Autobahn 57 bei Goch hat sich am Samstagmittag (24.12.2016) ein schwerer Motorradunfall ereignet. Ein Kradfahrer verlor die Kontrolle über seine schwere Maschine, geriet ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn.

Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Krefeld knapp zwei Stunden gesperrt. Als Unfallursache wurde zunächst zu hohe Geschwindigkeit angenommen.

Stand: 24.12.2016, 16:05