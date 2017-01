Moscheegemeinden zu Distanzierung von Gewalt aufgefordert

Angesichts des Terroranschlags in Berlin hat der rheinische Präses Manfred Rekowski Moscheegemeinden aufgefordert, sich klar von Gewaltbereitschaft abzugrenzen. Das sagte er am Montag (09.01.2017) auf der Synode der rheinischen Kirche in Bad Neuenahr.