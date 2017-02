Neue Moschee in Bad Godesberg genehmigungsfähig

Der umstrittene Bau einer Moschee in Bad Godesberg wird wahrscheinlicher. Die Stadtverwaltung hat die Bauvoranfrage eines marokkanischen Kulturvereins als genehmigungsfähig eingestuft.

Nicht alle sind mit der Moschee einverstanden

Der Kulturverein muss nun eine Baugenehmigung für die Moschee beantragen. Sobald sie vorliegt, will der Verein von den Bonner Stadtwerken ein Grundstück in einem Godesberger Gewerbegebiet kaufen und das bestehende Gebäude zu einer Moschee für 350 Gläubige umbauen. Außerdem sollen ein Veranstaltungsraum, Büros und eine Bibliothek entstehen. Dies haben Vertreter der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und des marokkanischen Kulturvereins am Abend in der Stadthalle Bad Godesberg bekannt gegeben.

Benachbarte Unternehmen fürchten Verkehrschaos

Eingeladen zu dem Treffen waren vor allem Unternehmer aus der Nachbarschaft des geplanten Moscheestandortes. Sie hatte bereits im Vorfeld das Projekt kritisiert. Sie befürchten vor allem rund um das Freitagsgebet ein Verkehrschaos. Auch die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg äußert Bedenken.

Sie hat zwar ausdrücklich nichts gegen eine Moschee, Geschäftsführer Prof. Stephan Wimmers kritisiert allerdings, dass durch das Projekt eine wertvolle Gewerbefläche in Bonn verloren geht: "Gewerbeflächen sind in Bonn ein totaler Mangel. Die Stadt hat noch Flächen in der Größe von etwa drei Fußballfelder, die jetzt sofort vermarktet werden können. Vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, dass wir eine gewerblich nutzbare Fläche nicht in einer Sondernutzung sehen möchten."

Mehr Parkplätze als bei Kirchenneubau

Auch innerhalb der Stadtverwaltung gilt das Projekt als umstritten. Dem WDR liegen interne Unterlagen vor, wonach die städtische Wirtschaftsförderung den Moscheebau auf einer Gewerbefläche abgelehnt hat.

Ashok Sridharan hält das Projekt für genehmigungsfähig

Laut Oberbürgermeister Ashok Sridharan ( CDU ) werde die Moschee kleiner als geplant und es entstünden mehr Parkplätze als beim Bau einer Kirche notwendig seien. Deswegen sei das Projekt genehmigungsfähig. Allerdings sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts genehmigt, der Verein habe das Grundstück auch noch nicht gekauft, so Sridharan. Er selbst bedauere, dass die Moschee auf einem Gewerbegrundstück entstehen soll.

Verein: Ehemalige König-Fahd-Akademie ungeeignet

Vertreter des marokkanischen Kulturvereins erklärten, dass sie dringend eine größere Moschee benötigen. Derzeit ist der Gebetsraum in einem ehemaligen Fahrradgeschäft auf der Bonner Straße untergebracht. Einen Umzug in die bald frei werdende König-Fahd-Akademie nach Lannesdorf lehnt der Verein ab. Bei dem Gebäude handele es sich um eine Schule, die zudem außerhalb des Einzugsbereichs des Vereins liege. Vereinsvertreter kündigten an, auf die Unternehmer in der Nachbarschaft zuzugehen, um mögliche Bedenken auszuräumen.

Stand: 08.02.2017, 10:18