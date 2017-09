Kellerbrand beim WDR - Morgenmagazin zieht um

Wegen eines Brandes in einem Kölner WDR-Gebäude am Dienstag (05.09.2017) ist das ARD-Morgenmagazin am Mittwoch (06.09.2017) umgezogen. "Die ganze Logistik wurde in einer Nacht mal eben von Köln nach Düsseldorf verlagert und wir hoffen, dass es einigermaßen funktioniert" , sagte Moderator Peter Großmann in einem kurzen Video auf Twitter kurz vor Beginn der Sendung.