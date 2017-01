Prozessbeginn: Mutter mit 80 Messerstichen beim Beten getötet

Am Morgen (09.01.2016) hat der Prozess gegen den Mann begonnen. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat den 32-jährigen wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Es geschieht am frühen Morgen des 7. April. Laut Staatsanwaltschaft schleicht sich der 32-Jährige in seinem Elternhaus ins Wohnzimmer. Dort kniet seine Mutter – sie ist in ihr Gebet vertieft. 80 Mal soll er der 69-Jährigen dann in Rücken, Hals und schließlich auch ins Herz gestochen haben. So steht es in der Anklageschrift.

Angeklagter ruft kurz nach der Tat die Polizei an und gesteht

Der Tatort in Niederkassel: Das Elternhaus des 32-Jährigen

Dann, so die Ermittler weiter, lässt er das Messer fallen und verabschiedet sich "ohne Auffälligkeiten" vom Vater, der in diesem Moment nicht ahnt, was im Wohnzimmer passiert ist. Kurz nach Verlassen seines Elternhauses ruft er offenbar selbst die Polizei an und gesteht die Tat. Dann taucht er unter.

Ausnahmsweise bei den Eltern gewesen

Das Gericht soll nun prüfen, ob der Angeklagte sich einem psychiatrischen Befund stellen soll

Die Staatsanwaltschaft sagt, dass der 32-Jährige am Tattag ausnahmsweise bei seinen Eltern gewesen ist. Er hat beim Amtsgericht in Aachen einen Anhörungstermin, den er nicht verpassen darf. Grund: dem 32-Jährigen werden mehrere Vergewaltigungen seiner Ex-Freundin vorgeworfen. Vor Gericht sollte geprüft werden, ob er "zum Zwecke der Begutachtung" untergebracht werden muss. Er wollte sich einem psychiatrischen Befund nicht freiwillig stellen.

Fast zwei Tage lang auf der Flucht

Zwei Tage lang sucht die Polizei den Mann. Mit Fahndungsfoto, Spürhunden und Hubschraubern. Doch erst am Abend des 8. April kann er festgenommen werden. Zeugen erkennen ihn in Siegburg wieder, sie alarmieren die Polizei. Der Flüchtige leistet keinen Widerstand. Seitdem sitzt der 32-Jährige in Untersuchungshaft und wird psychiatrisch begutachtet.

Elf Vorstrafen, darunter fünf Gewalt-Delikte

Der Angeklagte geriet bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt

Ermittler von der Polizei finden heraus, dass der Angeklagte offenbar mit vielen Menschen in seiner Umgebung "großen Stress" hatte. Ein langer "Erklärungsbrief", den er nach der Tat auf Facebook veröffentlicht, wird als "wirr" beschrieben. Fest steht zudem: der 32-Jährige war schon häufiger im Fokus der Justiz: elf Vorstrafen, darunter auch fünf Gewaltdelikte. In Haft jedoch hatte er bislang noch nie gesessen.

Motiv ist weiterhin rätselhaft

Umso rätselhafter erscheint die Tat: Seine Mutter war seine größte Vertraute. Er hatte sich immer gut mit ihr verstanden. Und sie hielt trotz seiner Probleme zu ihm. Ein Motiv für den grausamen Mord haben die Ermittler bis heute nicht.

Tote Frau in Niederkassel | Lokalzeit aus Bonn | 07.04.2016

Stand: 09.01.2017, 09:18