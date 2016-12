Bewährungsstrafe für Polizisten aus Wesel und Dinslaken

Die beiden Polizisten sollten vor zwei Jahren einen betrunkenen Mann nach einer Überprüfung zu seiner Wohnung in Moers fahren. Entgegen der Dienstanweisung setzten die Beamten den Mann aber vier Kilometer entfernt von seinem Zuhause ab. Er geriet unter ein vorbeifahrendes Auto und wurde tödlich verletzt.

" Das war sicherlich nicht das, was beide gewollt haben ", erklärte am Dienstag (27.12.2016) der Richter vor der auswärtigen Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers. Als Polizeibeamte hätten sie aber wissen müssen, dass der Mann irrational reagieren könne. Der Richter urteilte, dass die beiden Polizisten damit zum Unfalltod des Mannes beigetragen haben.

Dienstrechtliches Nachspiel für die Angeklagten?

Die Staatsanwaltschaft hatte für die Angeklagten jeweils eine Strafe von einem Jahr auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 2500 Euro beantragt. Das Gericht verhängte jedoch letztlich keine Geldstrafe. Stattdessen steht den Beamten nun ein Disziplinarverfahren bevor. Welche dienstrechtliche Konsequenzen ihnen droht, ist noch unklar.

Unfallfahrer bereits zu einer Geldstrafe verurteilt

Der Unfallfahrer, der den 46-Jährigen überfahren hatte, wurde bereits in einem anderen Verfahren verwarnt und unter Vorbehalt zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt. Das Gericht ging davon aus, dass der Fahrer unaufmerksam und zu schnell unterwegs war.

mit Material der dpa | Stand: 27.12.2016, 16:50