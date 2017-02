Moers: Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand

Der Brand war in der Wohnung einer 79-jährigen Hausbewohnerin ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr musste die Verletzten wegen des starken Rauchs im Treppenhaus über eine Drehleiter bergen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Stand: 03.02.2017, 06:36