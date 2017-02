Mönchengladbach: Mobile Anlagen gegen "Wildpinkeln"

Dadurch sollen Männer nicht mehr an Hausecken oder im Gebüsch ihr Geschäft verrichten. Vier mobile Urinale werden in der Innenstadt getestet, unter anderem an der Stadtkirche und auf dem Alten Markt. Es handelt sich um graue Kunststoff-Behälter, an denen jeweils drei Männer gleichzeitig stehen können.

Test an den Karnevalstagen

Zu Karneval werden sie noch einmal getestet. Bei positiver Resonanz sollen die Urinale generell am Wochenende und bei Großveranstaltungen eingesetzt werden.

Wildpinkeln ist strafbar

Bezirksvorsteher Herbert Pauls bezeichnete Wildpinkeln als Angriff auf die öffentliche Ordnung. Neben spürbaren Strafen könne auch das Angebot von mobilen Urinalen helfen, dieses Übel in den Griff zu bekommen.