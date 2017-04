Frau durch Schüsse in Mönchengladbach verletzt

Das teilte die Polizei in Mönchengladbach mit. Die Frau konnte selber noch die Polizei alarmieren. Nach ersten Ermittlungen soll sie aber ebenfalls mindestens einen Schuss abgegeben haben. Beide Beteiligten befinden sich derzeit in notärztlicher Behandlung. Der mutmaßliche Schütze erlitt eine Verletzung am Bein. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei will eine Beziehungstat nicht ausschließen.

Stand: 24.04.2017, 14:55