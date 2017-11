Mönchengladbach: Erneut Prozess um getötetes Baby

Der 27-jährigen Frau wird Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen. Der Bundesgerichtshof hatte ihre erste Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe aufgehoben. Der Vater ist bereits rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte den Säugling vor zwei Jahren aus Eifersucht mehrfach misshandelt und zuletzt getötet.

Die Mutter will damals im Nebenzimmer geschlafen und nichts mitbekommen haben. Das bezweifelten die Richter in Mönchengladbach zwar in der früheren Verhandlung. Sie meinten aber, dass die Frau nicht erwarten musste, dass der Vater den Sohn tötet.

Bundesgerichtshof hebt Urteil auf

Angesichts der Vorgeschichte war hingegen der Bundesgerichtshof anderer Ansicht und ordnete die Neuverhandlung an. Der Staatsanwalt erklärte zum Verhandlungsauftakt am Montag, die Mutter habe in jener Nacht die Tötung des Sohnes billigend in Kauf genommen. Die Frau wollte sich zu Prozessbeginn nicht vor Gericht äußern. Bislang sind bis zum 11. Dezember vier weitere Verhandlungstage angesetzt.

Stand: 20.11.2017, 06:09