Mobile Kirche: Ein Altarraum auf Rädern

Von außen wirkt sie erst mal ganz unscheinbar - die mobile Kirche von Heinsberg. Der Anhänger lässt sich wie ein Marktstand aufklappen und zum Vorschein kommt ein schlichter Innenraum. Nur wenige Quadratmeter groß, mit blauem Leuchtkreuz an der Wand und einem Altartisch aus Papier. Ja, richtig gelesen: Der Papptisch mit Glasplatte ist extrem stabil und dennoch leicht, um die Achslast nicht zu überschreiten. Hinter zwei Schiebetüren sollen sich alsbald noch eine Kaffeemaschine, Geschirr und Abendmahlutensilien verstauen lassen. Fertig ist der rollende Altarraum.

Kleine Kirche to go

Erster Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt

Mit seiner " Kirche to go " will Pfarrer Sebastian Walde aus Heinsberg in Zukunft nicht nur noch näher an die Menschen heranrücken, er will auch die mit ins Boot holen, die sonst nicht kommen oder nicht kommen können. So kann der Kirchenmann mit dem Altarraum im Anhänger direkt zu den Menschen fahren, die nicht mehr so beweglich sind, um zum Beispiel einen Gottesdienst im Altenheim oder in abgelegenen Stadtteilen zu organisieren. Walde denkt aber auch, dass Freilicht-Gottesdienste auf Marktplätzen oder grünen Wiesen Menschen anlocken, die normalerweise nicht den Weg in das Kirchenhaus finden. " Geht man aus der Kirche raus, hat man plötzlich eine ganz andere Gemeinde ", erklärt Walde.

Hatte die Idee: Pfarrer Sebastian Walde

" Kirche ist da, wo die Gemeinschaft ist ", sagt der findige Pfarrer. " Und die schönste Kirche ist doch die Welt ." Doch noch etwas führt der Mann aus Heinsberg im Schilde. So kann man seine mobile Kirche künftig auch zu sich nach Hause einladen. Dann allerdings muss der Einladende auch die Gastgeberrolle übernehmen. Die Idee dahinter. " Die Menschen sollen Kirche nicht nur konsumieren, sondern auch mitgestalten ."

Offener Blick ins Kirchenhaus

Wie sehr der evangelische Pfarrer auf eine offene Kirche setzt, zeigt auch sein festes Gotteshaus - die Christuskirche in Heinsberg. Die wurde 2013 nach seinen Ideen komplett umgestaltet. Was eigentlich aus einem ernsthaften Sparzwang heraus begann, entpuppte sich im Nachhinein als echter Gewinn.

Offenes Haus: Die Christuskirche in Heinsberg

Die alten Kirchenmauern wurden komplett entkernt, die starren Kirchenbänke flogen raus. Mit viel Glas und Licht wurde der Raum hell und transparent. Heute ist die kleine Kirche laut Walde sogar die Einzige auf der Welt, die ihre ursprüngliche Fassade erhalten hat, aber einen Passivhausstandard vorweisen kann - also extrem energiefreundlich ist. Der Kirchenraum wird nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für Feiern und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Durch gläserne Wände gut sichtbar für die Bürger draußen. Das macht neugierig.

Gottes Wort am Strand

Stabiler Altartisch aus leichter Pappe